В Калуге открыли памятник градоначальнику Ивану Ципулину

22 апреля на улице Подвойского в Калуге состоялась церемония открытия новой достопримечательности. Постамент в честь многолетнего городского головы Калуги Ивана Козьмича Ципулина был изготовлен по проекту главного архитектора Калуги Алексея Комова, авторами памятника стали скульпторы Андрей Мартьянов и Рустам Игамбердиев из Санкт-Петербурга, где и отливали скульптуру.