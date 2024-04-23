В Калуге открыли памятник градоначальнику Ивану Ципулину

22 апреля на улице Подвойского в Калуге состоялась церемония открытия новой достопримечательности. Постамент в честь многолетнего городского головы Калуги Ивана Козьмича Ципулина был изготовлен по проекту главного архитектора Калуги Алексея Комова, авторами памятника стали скульпторы Андрей Мартьянов и Рустам Игамбердиев из Санкт-Петербурга, где и отливали скульптуру.
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