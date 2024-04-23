Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

В Калуге открыли памятник градоначальнику Ивану Ципулину

В Калуге открыли памятник градоначальнику Ивану Ципулину

22 апреля на улице Подвойского в Калуге состоялась церемония открытия новой достопримечательности. Постамент в честь многолетнего городского головы Калуги Ивана Козьмича Ципулина был изготовлен по проекту главного архитектора Калуги Алексея Комова, авторами памятника стали скульпторы Андрей Мартьянов и Рустам Игамбердиев из Санкт-Петербурга, где и отливали скульптуру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх