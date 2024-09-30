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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кудашов о Комтуа вне заявки «Динамо» в 3-м матче подряд: «Не стали менять выигрышный состав, нужно устаканить ситуацию. Он тренируется с удвоенной силой»

25-летний канадский форвард «Динамо» Максим Комтуа пропустил 3-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ, не сыграв против «Нефтехимика» (5:4 Б).

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