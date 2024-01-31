Всё работает: Ученые изготовили копии каменных топоров, которыми предки человека рубили деревья

Свежая публикация в Journal of Archaeological Science гласит, что японскими специалистами из Столичного университета Токио были изготовлены 75 реплик каменных орудий, сродни тем, что в эпоху палеолита использовались предками человека, жившими на Японских островах, для рубки и последующей обработки древесины.