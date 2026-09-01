Кроссовер Renault Scenic E-Tech пережил обновление: больше автономности и лучше техника

Кроссовер Renault Scenic E-Tech вышел на европейский рынок около двух лет назад. Но несмотря на такой молодой возраст, французская компания решила масштабно обновить его.
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