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5koleso.ru

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Кроссовер Renault Scenic E-Tech пережил обновление: больше автономности и лучше техника

Кроссовер Renault Scenic E-Tech вышел на европейский рынок около двух лет назад. Но несмотря на такой молодой возраст, французская компания решила масштабно обновить его.

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