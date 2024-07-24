Отправивший посылку с бомбой в украинское посольство пенсионер получил 18 лет тюрьмы в Испании

Верховный суд Испании приговорил к 18 годам тюрьмы 74-летнего Помпейо Гонсалеса Паскуаля. Пенсионера обвинили в отправке шести посылок с бомбами чиновникам и в правительственные учреждения, пишет Reuters.
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