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Ничушкин забил в 5 подряд матчах плей-офф и повторил рекорд Могильного для россиян в НХЛ

Форвард «Колорадо» отличился в каждой из 5 игр серии первого раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (4-1, всего 7 шайб).

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