Жительница Кирова подозревается в мошенничестве при получении выплат

По версии следствия, жительница Кирова обратилась в КОГКУ «Управление социальной защиты населения в городе Кирове» с заявлением об оказании государственной социальной помощи для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности в сумме 330 тысяч рублей.
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