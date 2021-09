Карта и правда классная, но если сделать из неё загадку, то будет ещё более классно! Так что показывает эта карта? В Беларуси этого 0%, в России 12%, в США уже аж 71%, а в странах Африки и Ближнего Востока почти 100%? Ответ под катом! Процент мужчин с обрезанием The post Карта-загадка для вас! first appeared on Чёрт побери.