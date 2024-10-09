В регионе России мигрантам запретят работать в 41 сфере

В Приморском крае мигрантам запретят работать по патентам в 41 сфере экономической деятельности. Проект постановления губернатора региона опубликован на региональном портале проектов нормативно-правовых актов.
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