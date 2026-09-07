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FT: доля России в мировых поставках урана может вырасти до 36% к 2040 году

FT: доля России в мировых поставках урана может вырасти до 36% к 2040 году

Доля России в мировых поставках урана с учётом зарубежных активов может вырасти до более чем трети к 2040 году, что может увеличить зависимость западных стран от российских поставок.

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