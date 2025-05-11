Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Ловушка для России: Киев по совету Запада может объявить одностороннее перемирие, резко отвергнув условия Москвы

Ловушка для России: Киев по совету Запада может объявить одностороннее перемирие, резко отвергнув условия Москвы

10 мая в Киев на встречу с Зеленским приехали Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Дональд Туск.

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Комментарии
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Ольга Кожемякина
Визжат от страха перед Россией всякие макроны и прочая шушера во главе с напыщенным пиндосовским индюком?!  Наверняка, все свои сходки проводят в памперсах. Все, что было в их силах, как физических, так и умственных, они сделали. Ну, что еще могут эти шавки?! Пусть верещат, визжат, захлебываются собственной ядовитой слюной, а Россию им не победить.
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7 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Да пошли они нах...ер! Только капитуляция и отстрел всех нацеров!
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2 час.
Ольга Бродовщук
Все договоры и перемирия с Украиной вели к продолжению конфликта. Зачем наступать на одни и те же грабли?!
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4 мин.
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