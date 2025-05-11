10 мая в Киев на встречу с Зеленским приехали Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Дональд Туск.
Ловушка для России: Киев по совету Запада может объявить одностороннее перемирие, резко отвергнув условия Москвы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Кожемякина
Визжат от страха перед Россией всякие макроны и прочая шушера во главе с напыщенным пиндосовским индюком?! Наверняка, все свои сходки проводят в памперсах. Все, что было в их силах, как физических, так и умственных, они сделали. Ну, что еще могут эти шавки?! Пусть верещат, визжат, захлебываются собственной ядовитой слюной, а Россию им не победить.
Ответить
7 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Да пошли они нах...ер! Только капитуляция и отстрел всех нацеров!
Ответить
2 час.
Ольга Бродовщук
Все договоры и перемирия с Украиной вели к продолжению конфликта. Зачем наступать на одни и те же грабли?!
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии