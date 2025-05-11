Ловушка для России: Киев по совету Запада может объявить одностороннее перемирие, резко отвергнув условия Москвы

Ольга Кожемякина

Визжат от страха перед Россией всякие макроны и прочая шушера во главе с напыщенным пиндосовским индюком?! Наверняка, все свои сходки проводят в памперсах. Все, что было в их силах, как физических, так и умственных, они сделали. Ну, что еще могут эти шавки?! Пусть верещат, визжат, захлебываются собственной ядовитой слюной, а Россию им не победить.