Российских граждан начали вывозить из сектора Газа

Из сектора Газа началась эвакуация российских граждан. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале. «На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта», — говорится в сообщении.
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