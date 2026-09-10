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"Not Behind Us": Major US Tool Distributor Warns Tungsten Cost Shock Is Hitting Factory Floors

"Not Behind Us": Major US Tool Distributor Warns Tungsten Cost Shock Is Hitting Factory Floors

"Not Behind Us": Major US Tool Distributor Warns Tungsten Cost Shock Is Hitting Factory Floors Speaking at the Jefferies Industrials Conference earlier on Wednesday, MSC Industrial executive Martina McIsaac warned of a tungsten supply shock rippling through the company's supply chain and continuing to drive up industrial tooling costs.

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