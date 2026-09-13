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Царьград

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РАН утвердила проект миссии "Венера-Д": старт в 2036 году

РАН утвердила проект миссии "Венера-Д": старт в 2036 году

РАН планирует завершить эскизное проектирование миссии "Венера-Д" к 2028 году. В проекте участвуют ИКИ РАН и НПО им.

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