РАН утвердила проект миссии "Венера-Д": старт в 2036 году

РАН планирует завершить эскизное проектирование миссии "Венера-Д" к 2028 году. В проекте участвуют ИКИ РАН и НПО им.
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