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«Моя отдушина». Акинфеев — о своей основной функции в ЦСКА на данный момент

«Моя отдушина». Акинфеев — о своей основной функции в ЦСКА на данный момент

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что пока восстанавливается после травмы, уделяет много внимания работе с более молодыми коллегами по амплуа.

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