Путин узаконил выдачу репатриантам вида на жительство в упрощенном порядке

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, которые получили статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии