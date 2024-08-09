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Путин узаконил выдачу репатриантам вида на жительство в упрощенном порядке

Путин узаконил выдачу репатриантам вида на жительство в упрощенном порядке

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, которые получили статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ.

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