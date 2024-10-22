Президент Египта встретится в Казани с Путиным

Для участия в саммите БРИКС и для встречи с президентом России Владимиром Путиным направился в Казань президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 22 октября, сообщил официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми.
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