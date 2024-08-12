Акционеры Tesla всё активнее выражают недовольство практикой перераспределен...

Акционеры Tesla всё активнее выражают недовольство практикой перераспределения ресурсов между компаниями Илона МаскаКомпания Tesla не была основана Илоном Маском (Elon Musk), хотя он давно её возглавляет и владеет крупным пакетом акций.
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