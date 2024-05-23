Актер Минекаев и фигурист Костомаров получили премию Художественного театра

На Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова наградили лауреатов премии Художественного театра. Ими стали олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и балерина Ева Сергеенкова, сообщило РИА «Новости».
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