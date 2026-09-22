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The Eurasia Daily news agency

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What exactly are they so afraid of in Europe, in a hurry to "hide " frozen holdings of Russia — SVR

What exactly are they so afraid of in Europe, in a hurry to "hide " frozen holdings of Russia — SVR

Received in The information provided by the Foreign Intelligence Service (SVR) of the Russian Federation explains why the European Union is in such a hurry to "hide " frozen assets of Russia.

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