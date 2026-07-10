⚡️ За неделю силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в акватории Чёрного моря Минобороны РФ 📲 MAXимум новостей 📱«Крым 24» | «Радио Крым» 🎙 тест тест.
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⚡️ За неделю силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в акватории Чёрного моря Минобороны РФ 📲 MAXимум новостей 📱«Крым 24» | «Радио Крым» 🎙 тест тест.