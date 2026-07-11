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Сын выбрал авиацию, а дочь мечтает о сцене: как живут наследники Юрия Шатунова и почему обсуждают его вдову

Сын выбрал авиацию, а дочь мечтает о сцене: как живут наследники Юрия Шатунова и почему обсуждают его вдову

Наследники Юрия Шатунова, которые почти всю жизнь провели за границей, выбрали разные пути: 19-летний сын Дэннис готовится стать пилотом гражданской авиации, а 13-летняя дочь Эстелла мечтает повторить успех отца на сцене.

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