15 познавательных фактов о Бермудском треугольнике, которые дадут ответы на некоторые вопросы

Виктор Луговой

Ох ты ж, мать моя-а, родина-а... Как сказал Ходжа Насреддин, - "Просто удивительно, что может натворить в большом городе маленький ишак, если к нему привязать барабан." "Бермудский треугольник не привлекал всеобщего внимания до 1918 года, когда в этом месте затонуло американское судно USS Cyclops с 300 людьми на борту. Корабль не отправил сигнал SOS, и его так никогда и не нашли." 1. Бермуцький треугольник внимания и тогда не привлекал. 2. 300 человек в команде углевоза?? Это шутка?? - хаха. 3. Обладая малой прочностью на продольное скручивание на волне (а это замечала команда) и везя марганцевую руду, "Циклоп" находился в зоне риска. 4. Местный, но весьма сильный шторм в Чесапикском заливе выпал из текста легенды. Судно затонуло практически на входе в залив. Кстати, его нашли в процессе поисков другой затонувшей посуды. Где-то в пятидесятые, -см. об этом подробно у Лоуренса Куше. 5. В легенду подмешивают обычно и два однотипных с "Циклопом", - "Протеус" и "Нереус". Тоже углевозы, силуэтная разница в основном из-за другой конструкции деррик-кранов. Оба торпедированы осенью 1941 подлодками кригсмарине. "5 самолетов ВМФ отправились на миссию у берегов Флориды. Пилоты были дезориентированы показаниями неисправного компаса и, в конечном итоге, у самолетов закончилось топливо." Теза о неисправных компасах у всего учебного звена была выдвинута самими запаниковавшими летунами. Они классически потеряли место и, находясь над Багамскими островами, почему-то решили, что находятся над Флорида-кис к юго-западу от Флориды. Посему вместо курса 270 они гуляли 045-080 и в конечном итоге ушли от побережья далеко в океан, а там и керосин покончился. А дело к ночи, - а Грумман "Эвенджер" держится на воде секунд 45 (и то если сел, не закопамшы), после чего тонет. "В 1945 году для поиска и спасения пропавших моряков в Бермудский треугольник был отправлен поисково-спасательный самолет. Он исчез с 13 людьми на борту. После проведения массовых розыскных работ представители военно-морского флота заявили: «Самолет будто улетел на Марс». 1. Поисковая летающая лодка Мартин "Маринер", иначе "летающий бензобак", вылетела как раз на поиски 19 звена из пяти "эвенджеров" (аффтару двойка). В "Маринерах" всегда несло бензином, курение на них было лебенсгефар... что и произошло. Поскольку в этот момент уже было достаточно темно, вспышку на берегу отчётливо видели. 2. Про улёт на Марс - позднейшая журналистская вставка. "Было зарегистрировано несколько сообщений о том, что в местных прибрежных водах видели дрейфующие брошенные корабли. В большинстве случаев эти корабли не смогли опознать, а судьба их экипажей осталась загадкой." Бред бредянский. Если ориентироваться на канонический текст легенды о Треугольнике от 1950 г. (написанный журналистом по свежему казусу с исчезновением костариканского сухогруза "Сандра"), то даже там такого не было. Зато были упоминания о судах, отсутствовавших в реестре ("Розали", - предположительно перевранное название реального судна "Россини", об исчезновении которого не заявлялось) или притягивались казусы из-за пределов зоны Треугольника (барк "Фрея", 1902, - Тихий океан). Примечательно, что так называемая легенда о так называемом Бермуцьком треугольнике давно уже живёт своей жизнью, видоизменяется, дополняется фантазиями позднейших писунов и, похоже, имеет уже единственною целию набирать просмотры исключительно за счёт тех, кто в танке и забежал сказать очередному аффтару очередное "фэ".