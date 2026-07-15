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ФедералПресс

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В Перми осудили преподавателя РУДН на семь лет за нелегальную миграцию

В Перми осудили преподавателя РУДН на семь лет за нелегальную миграцию

ПЕРМЬ, 15 июля, ФедералПресс. В столице Прикамья на этой неделе рассмотрят сразу несколько уголовных дел в отношении межрегиональной группы сотрудников Российского университета дружбы народов и предпринимателей (РУДН), которых обвиняют в организации канала для нелегальной миграции.

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