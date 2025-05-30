В России с 4 июня запустят пилотный проект по борьбе с кибермошенниками

Правительство России с 4 июня запускает пилотный проект для борьбы с кибермошенниками. Его суть заключается в налаживании быстрого обмена данными между банковскими учреждениями, операторами связи и правительственными структурами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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