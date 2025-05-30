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Аргументы и Факты

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В России с 4 июня запустят пилотный проект по борьбе с кибермошенниками

В России с 4 июня запустят пилотный проект по борьбе с кибермошенниками

Правительство России с 4 июня запускает пилотный проект для борьбы с кибермошенниками. Его суть заключается в налаживании быстрого обмена данными между банковскими учреждениями, операторами связи и правительственными структурами.

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