В Псковской области прошел фестиваль «Безопасный город»

Сегодня на стадионе «Машиностроитель» состоялся фестиваль «Безопасный город». На фестивале, приуроченном ко Дню защиты детей, сотрудники полиции рассказали юным псковичам о Правилах дорожного движения и помогли сформировать навыки безопасного поведения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии