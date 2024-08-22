В Оренбургской области наградили местного жителя, оказавшего содействие сотрудникам полиции в раскрытии особо тяжкого преступления.

Полицейские поблагодарили жителя Орска Кумакбаева Заура, за помощь в раскрытии особо тяжкого преступления.
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