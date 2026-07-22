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Лавров отверг обвинения в поставке оружия из России в Иран

Лавров отверг обвинения в поставке оружия из России в Иран

Россия не поставляет оружие Ирану, а слухи об этом «неловко слышать». Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о возможных военных поставках Тегерану, передает РИА Новости.

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