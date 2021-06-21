Газета Спид-инфо - издательство Ювента - Раньше Спид-инфо читали украдкой

Денис ЛГазета Спид-инфо - издательство Ювента - Раньше Спид-инфо читали украдкой Я думаю все знают и читали газету Спид-инфо. Лет так 20 назад, когда я еще училась в школе, эту газету было стыдно читать.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейХорошая газета была, особенно сканворды и кроссворды не плохие.Денис ЛВ Спид-инфо разгадывают кроссворд: - Женский половой орган из пяти букв? - По вертикали или по горизонтали? - По горизонтали. - Тогда ротик.Элина МорозоваМожет незрелые подростки и читали украдкой. Но газета продавалась свободно и болезненного ажиотажа ни у кого не вызывала..Сергей ЛепеховПомойная газетёнка, навязывающая читателю гнилые западные ценности. Как в знаменитом "плане Даллеса" было записано: "...мы будем вдалбливать в массовое сознание самые низменные человеческие чувства: культ секса, насилия, садизма, предательства - свовом, всякой безнравственности..." - вот именно в таком ключе этот свинарник и действует...Денис ЛЗначит у нас секса всё ещё нет? )))Юлия ГарроРодители "спидуху" иногда покупали, но я к ней относилась абсолютно спокойно. А то, что про знаменитостей одно враньё писали и они не раз судились с редакцией, это факт! И ещё были "Жёлтая газета" и "Экспресс-газета" - того же поля ягоды!Денис ЛВ любой газете про знаменитостей много вранья, даже самими его заказывают.)))Комментировать
Свежие комментарии