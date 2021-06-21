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Газета Спид-инфо - издательство Ювента - Раньше Спид-инфо читали украдкой

Газета Спид-инфо - издательство Ювента - Раньше Спид-инфо читали украдкой

Я думаю все знают и читали газету Спид-инфо. Лет так 20 назад, когда я еще училась в школе, эту газету было стыдно читать.

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Сергей
Хорошая газета была, особенно сканворды и кроссворды не плохие.
Денис Л
В Спид-инфо разгадывают кроссворд: - Женский половой орган из пяти букв? - По вертикали или по горизонтали? - По горизонтали. - Тогда ротик.
Элина Морозова
Может незрелые подростки и читали украдкой. Но газета продавалась свободно и болезненного ажиотажа ни у кого не вызывала..
Сергей Лепехов
Помойная газетёнка, навязывающая читателю гнилые западные ценности. Как в знаменитом "плане Даллеса" было записано: "...мы будем вдалбливать в массовое сознание самые низменные человеческие чувства: культ секса, насилия, садизма, предательства - свовом, всякой безнравственности..." - вот именно в таком ключе этот свинарник и действует...
Денис Л
Значит у нас секса всё ещё нет? )))
Юлия Гарро
Родители "спидуху" иногда покупали, но я к ней относилась абсолютно спокойно. А то, что про знаменитостей одно враньё писали и они не раз судились с редакцией, это факт! И ещё были "Жёлтая газета" и "Экспресс-газета" - того же поля ягоды!
Денис Л
В любой газете про знаменитостей много вранья, даже самими его заказывают.)))

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