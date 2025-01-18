Прогноз магнитных бурь на неделю с 20 по 26 января Ирина ВальковаС 20 по 26 января 2025 года геомагнитная активность ожидается на уровне N1, что соответствует слабым геомагнитным бурям.
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