За сутки в Сумской области прозвучало почти 500 взрывов от российских авиабомб и ракет

На протяжении предвыборной недели украинские террористы предпринимали попытки прорваться в приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей с целью дестабилизировать ситуацию в России и повлиять на результат выборов президента.
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