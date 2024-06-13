Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Золотая лихорадка продлится до 2024 года, хотя отметка в $3000 может оказаться недостижимой

Стремительный рост золота до рекордных максимумов, вероятно, продолжится во второй половине 2024 года благодаря устойчивым фундаментальным факторам, хотя цена в $3000 за унцию кажется недостижимой, заявили трейдеры и эксперты отрасли.

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