Золотая лихорадка продлится до 2024 года, хотя отметка в $3000 может оказаться недостижимой

Стремительный рост золота до рекордных максимумов, вероятно, продолжится во второй половине 2024 года благодаря устойчивым фундаментальным факторам, хотя цена в $3000 за унцию кажется недостижимой, заявили трейдеры и эксперты отрасли.
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