Москалькова отметила проблемы с допуском адвокатов к задержанным по административным делам

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в эксклюзивном интервью RT заявила о необходимости внесения корректив в КоАП, чтобы решить проблему недопуска адвокатов к задержанным за совершение административных правонарушений.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в эксклюзивном интервью RT заявила о необходимости внесения корректив в КоАП, чтобы решить проблему недопуска адвокатов к задержанным за совершение административных правонарушений.
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