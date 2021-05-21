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Москалькова отметила проблемы с допуском адвокатов к задержанным по административным делам

Москалькова отметила проблемы с допуском адвокатов к задержанным по административным делам

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в эксклюзивном интервью RT заявила о необходимости внесения корректив в КоАП, чтобы решить проблему недопуска адвокатов к задержанным за совершение административных правонарушений.

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