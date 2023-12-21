Домашнее задание для младшеклассников разозлило взрослых

Мужчина показал на Reddit фотографию домашнего задания, которое получили его дети-младшеклассники. Многих пользователей разозлило задание, они сочли его невыполнимым для ребенка и скорее подходящим для взрослого человека.
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