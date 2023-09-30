На Южный Урал опускается смог

В шести городах Челябинской области объявили режим НМУ. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, наблюдаются в регионе с 30 сентября по 2 октября.