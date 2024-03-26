В Нижегородской области в 2024 году снимут четыре фильма

Чиновники помогают подобрать локации для съёмочных групп для работы в Нижегородской области.В этом году на территории Нижегородской области снимут четыре фильма, сообщает "Время Н" со ссылкой на региональный Минкульт.
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