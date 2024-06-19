Власти прокомментировали предложение кемеровчанки запустить сдвоенные трамваи

Кемеровские власти объяснили, можно ли запустить сдвоенные трамваи по маршруту №10.После перекрытия Кузбасского моста в Кемерове горожане страдают из-за того, что им приходится тратить очень много времени на дорогу.
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