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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Массимо Каррера: «Краснодар» – главный претендент на чемпионство. Ивич построил хорошую команду»

Массимо Каррера: «Краснодар» – главный претендент на чемпионство. Ивич построил хорошую команду»

Бывший главный тренер «Спартака» оценил положение дел в Мир Премьер-лиге. «Краснодар» – главный претендент на чемпионство в этом сезоне РПЛ.

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