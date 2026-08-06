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Внутренняя борьба набирает обороты. Трамп выбирает своего приемника

Внутренняя борьба набирает обороты. Трамп выбирает своего приемника

Советники отмечают, что это заявление не говорит о том, что президент уже определился с предпочтительным кандидатом для выборов 2028 года, ведь он специально обостряет конкуренцию между Джей Ди Вэнсом и Марко Рубио.

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