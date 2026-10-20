Фото: Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Член Общественной палаты РФ, заслуженный тренер России, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова считает, что для лидерства по массовости спорта Татарстану нужно усилить работу в сельских районах и малых городах.