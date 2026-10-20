Фото: Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Член Общественной палаты РФ, заслуженный тренер России, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова считает, что для лидерства по массовости спорта Татарстану нужно усилить работу в сельских районах и малых городах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Глава МИД Финлянд...
- Глава МИД Финлянд...
- Стадный инстинкт ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым