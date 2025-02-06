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Царьград

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На трассе "Нева" отменили штрафы за слишком медленный проезд по платной дороге

На трассе "Нева" отменили штрафы за слишком медленный проезд по платной дороге

Компания "Автодор" отменяет правило максимального тарифа при нахождении между точками въезда и выезда на магистраль.

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