Фондовый индекс Индии обновляет исторический рекорд на фоне общемирового падения рынков

Индийские фондовые индексы Sensex и Nifty 50 обновили исторические максимумы. Рынок акций Индии продолжает уверенно идти вверх, игнорируя общемировой негатив, снижающий курс ценных бумаг развитых стран прямо сейчас.
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