Пушков: у Харрис не было бы шансов на победу без «мертвых душ»

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Списки избирателей в большинстве американских штатов не будут очищены от «мертвых душ», так как без них у кандидата от Демократической партии Камалы Харрис «не было бы ни единого шанса» на выборах.
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