Солисты Дома музыки выступают на Зимнем фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи

Санкт-Петербургский Дом музыки Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина выступают на XVIII Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета, проходящем в Сочи.
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