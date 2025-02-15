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Солисты Дома музыки выступают на Зимнем фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи

Солисты Дома музыки выступают на Зимнем фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи

Санкт-Петербургский Дом музыки Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина выступают на XVIII Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета, проходящем в Сочи.

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