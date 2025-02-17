Обломки беспилотников находят в разных районах Кубани, повреждены дома и машины: что известно к этому часу

Обломки беспилотников находят в разных районах Кубани, повреждены дома и машины: что известно к этому часуЧетырёхлетнюю девочку, пострадавшую в Славянске-на-Кубани во время украинской атаки, перевезут в краснодарскую больницу, об этом сообщила её бабушка.
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