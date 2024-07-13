Рогов: российские бойцы подняли флаг РФ над администрацией села Урожайное в ДНР

Российские бойцы водрузили флаг РФ над администрацией села Урожайное в ДНР. Об этом сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
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