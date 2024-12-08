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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов поставил бы на «Спартак», если бы чемпионат не ушел на паузу: «Без вариантов. Такое ощущение, что они на мопедах, им какие‑то пропеллеры вставили, носятся как сумасшедшие»

– Если бы чемпионат не заканчивался, на кого бы вы сейчас поставили? – По тому, как играют последнее время, однозначно «Спартак».

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