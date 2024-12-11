В рубрику #НАКИПЕЛО Горожане интересуются, когда же будет проводиться обещанное щебневание грунтовых дорог: "Обещали засыпать ямы по улицам, как дождь у нас все время болото - ни пройти, ни проехать.
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В рубрику #НАКИПЕЛО Горожане интересуются, когда же будет проводиться обещанное щебневание грунтовых дорог: "Обещали засыпать ямы по улицам, как дождь у нас все время болото - ни пройти, ни проехать.