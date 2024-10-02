Fit Service: авто следует продать, если намечается сложный ремонт

Если намечается большой ремонт автомобиля, есть смысл подумать о его продаже. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.
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