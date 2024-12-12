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Калужские новости

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В Калуге оценили качество интернет-провайдеров

В Калуге оценили качество интернет-провайдеров

Для измерений был использован разработанный экспертами ИАА TelecomDaily инструмент «Мегабитус» (Megabitus), который функционирует на основе отечественного программного обеспечения и позволяет анализировать скорость и другие характеристики интернет-услугАналитики ИАА TelecomDaily оценили услуги шести крупнейших провайдеров домашнего интернета в Калуге.

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